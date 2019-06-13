القبض على 4 أشخاص بسبب التنقيب عن الآثار بسمنود فى الغربية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تشكيلاً عصابيًا مكونًا من 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بقرية أبو صير التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية .



تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بمركزى المحله وسمنود يفيد بضبط كل من "م.م.ن" 33 سنة سائق، "م.ع.ا"، 21 سنة طالب بكلية التجارة الفرقة الأولى جامعة المنصورة، "م.ط.ا" 21 سنة نقاش، "ع.ر.ع "، 26 سنة حاصل على ثانوى أزهرى، حال قيامهم بالحفر فى قطعة أرض بالقرية على عمق 20 مترًا قطر 4 أمتار مستخدمين معدات حفر "مقصف، فاس، كوريك"، وذلك للبحث عن الآثار.

تم ضبط المهتمين والتحفظ على المعدات المستخدمة فى التنقيب، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابه للتحقيق.