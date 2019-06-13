القبض على 10 أشخاص لتنقيبهم على الآثار بالغربية

الغربية محمد طارق

ألقت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم الخميس، القبض على 10 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بمنزل أحدهم بقرية شبراقاص التابعة لمدينة السنطة في محافظة الغربية.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري بورود بلاغ من المقدم أحمد جعيصة رئيس فرع البحث بالسنطة وزفتى، يفيد بتلقيه إشارة من الأهالي بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل بقرية شبراقاص التابعة لذات الناحية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة الرائد محمد الدهرواي رئيس المباحث، ومعاونيه النقيب حسام قطامش، والنقيب محمد أبو سديرة، وبالفحص تبين وجود حفرة دائرية الشكل بقطر 2 متر وعمق 6 أمتار تقريبًا، بإحدى الغرف بداخل المنزل المبلغ به بالطابق الأرضى، لكونه مكونا من طابقين، وكذا العثور على أدوات الحفر عبارة عن " موتور غطاس بالخرطوم ، كابل كهربائى ، بكره رفع حديد ، سلم خشبى ، كوريك ، دلو".

وبسؤال أهالي المنطقة، أقروا أنهم أبلغوا الشرطة خوفا من حدوث تصدعات وشروخ بمنازلهم بسبب عملية الحفر في المنزل المشار إليه، واتهموا صاحب المنزل المذكور، وتم التحفظ على مكان الحفر والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة.

وبسؤال المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.