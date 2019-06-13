"الفاو" تنظم ندوة دولية للتحول الرقمى للزراعة تستهدف تطوير العمل بالقطاع

نظمت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، ندوة دولية حول التحول الرقمى للزراعة، بمشاركة وزراء وممثلون عن المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وغيرهم، التى تستمر على مدى يومين، والتي يتبادل خلالها رواد قطاع التكنولوجيات الرقمية والتنمية المستدامة والابتكار الزراعى الخبرات لقيادة الطريق نحو التحول الرقمى المسؤول للزراعة.

ويستهدف التحول الرقمى تبادل المعلومات التكنولوجية والرقمية التى تساعد فى تطوير العمل الزراعى لمواجهة التحديات التى تعوق زيادة الإنتاج للمحاصيل وتدعم الحد من مخاطر التغيرات المناخية علي القطاع الزراعي.

وقال الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، ممثل مصر فى الندوة إن الندوة تناولت الفرص الجديدة التي تتيحها شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة فى تطوير إدارة القطاع الزراعى، و كيفية بناء القدرة على الصمود ودعم أصحاب الحيازات الصغيرة في الريف عن طريق سد الفجوة الثلاثية الرقمية والريفية وبين الجنسين ولا سيما في البلدان النامية منخفضة الدخل.

وأضاف "موسى"، أن الندوة تناولت أيضا مشكلات حماية البيانات والملكية والاستخدام الأخلاقي في مجال اعتماد وتطبيق التقنيات الرقمية في التنمية الريفية في إطار عالم متزايد الارتباط، ومناقشة القيود والفرص المتاحة لمتعهدي القطاع الخاص في مجال الزراعة الرقمية، إلى جانب السياسات العامة اللازمة لضمان تحقيق العدالة وتلبية المتطلبات البيئية وإتاحة هذه الحلول أمام المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وبظروف مناسبة.

وشدد المشرف علي العلاقات الزراعية ، أن المشاركين تناولوا خلال حلقات النقاش العديد من قصص نجاح التطبيقات الرقمية التي تعمل على تحسين القدرة على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته، وشملت الأمثلة الأخرى التي قدمت في حلقات النقاش الاستثمار في الآليات لزيادة القدرات الوطنية والمحلية من خلال توفير مرافق ابتكار تهدف إلى تعزيز روح المبادرة الزراعية وزيادة إشراك الشباب فى الزراعة.