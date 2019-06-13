العثور على جثتى صيادين غرقا داخل بحيرة المنزلة فى ظروف غامضة

الدقهلية شريف الديب

عثر أهالى مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، على جثتى صيادين غرقا داخل بحيرة المنزلة فى ظروف غامضة.



تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية، بوصول محمد محمد جودة 39 سنة صياد، مقيم المطرية وشهرته الحنش، والسيد محمد زكريا عبد القادر الصبح 32 سنة صياد مقيم المطرية وشهرته الكوبا، جثث هامدة إلى مستشفى المطرية المركزى.

وعلى الفور انتقل العميد سامح ابو سديرة مأمور المركز والرائد أحمد فتح الله رئيس مباحث المركز وفريق البحث الجنائى بالمركز، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى المطرية بعد العثور عليهم خلف حديقة للطفل بمدينة المطرية، مرتديا ملابسهم كاملة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بعرض الجثتين على الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة.