العثور على جثة شاب طافية بنهر النيل فى الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بلاغات التغيب، للتوصل لهوية شاب تم العثور على جثته، طافية بنهر النيل بالوراق، وأشارت التحريات الأولية، إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص طافية، بنهر النيل بالوراق، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب، لا توجد بها إصابات ظاهرية.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف هوية المتوفى، وباشرت النيابة التحقيق.