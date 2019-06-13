الصحة: تطوير أقسام 48 مستشفى بالجمهورية وتحسن فى الخدمات المجانية

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة أنه جارى تطوير 48 مستشفى بالجمهورية وتجهيزها بفضل التجهيزات لتقديم خدمات صحية متطورة للمريض.

وقال الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة أن جميع المستشفيات التى يتم تطويرها سيتم ميكنتها بشكل كامل على أن يتوفر بها نظم الكترونية لتسجيل المريض ومتابعة حالتة الصحية وتحويلة لمستويات أعلى من الرعاية الصحية .

وتابع رئيس قطاع الطب العلاجى أن الدولة حريصة على تطوير قطاع الصحة وتوفير الخدمة للجمهور بأعلى مستوى من الجودة وتابع : هناك تحسن كبير فى خدمات الرعاية المجانية لصالح البسطاء.