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الشباب والرياضة بالغربية تكرم 38 من طلائع حفظة القرآن الكريم

الخميس، 13 يونيو 2019 02:52 م
الشباب والرياضة بالغربية تكرم 38 من طلائع حفظة القرآن الكريم صورة تذكارية لطلائع حفظة القرآن الكريم بالغربية
الغربية - محمد طارق

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كرم أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية،اليوم الخميس،38 من طلائع المديرية حفظة القرآن الكريم، وفائزين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم والتى أقيمت خلال شهر رمضان الكريم على مستوى الإدارات الفرعية ومراكز شباب المحافظة، بمشاركة 750 شخص،وتم تصعيد 150 طليع وطليعة على مستوى الإدارات الفرعية.
 
واثنى الوكيل على دورأولياء الأمور فى تربية أولادهم على حفظ كتاب الله تعالى، موضحا أهمية الأسرة والأجر العظيم من الله عز وجل، وحرص وزارة الشباب والرياضة على إكتشاف وتشجيع المواهب فى كل المجالات.
 
 
 
 

شباب الغربية

طلائع الغربية

القرآن الكريم

مسابقة حفظ القرآن الكريم

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