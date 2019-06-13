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السيسى يوجه بإنشاء خطوط سكك حديد جديدة لربط مختلف أنحاء الجمهورية

الخميس، 13 يونيو 2019 06:30 م
السيسى يوجه بإنشاء خطوط سكك حديد جديدة لربط مختلف أنحاء الجمهورية الرئيس السيسى خلال الاجتماع مع مدبولي ووزراء الاستثمار والمالية والنقل
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من خطة تطوير شبكة السكك الحديدية بشقيها للركاب والبضائع، وإنشاء خطوط جديدة لربط مختلف أنحاء الجمهورية، وبصفة خاصة ربط الموانئ بشبكة خطوط السكك الحديدية الحالية بعد تطويرها. 
 
 
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس كامل الوزير وزير النقل.
 
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عرضاً لجهود الحكومة في تطوير شبكة السكك الحديدية على مستوي الجمهورية، وكذلك خطوط مترو الأنفاق، فضلاً عن موقف مشروعات الموانئ الجافة والبرية على مستوي الجمهورية.
 
 
ووجه الرئيس بالانتهاء من تحديث وميكنة مزلقانات وإشارات السكك الحديدية والانتهاء من الأعمال الكهربائية الخاصة بها، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن للمواطنين ولضمان سلامة حركة القطارات.
الرئيس عبد الفتاح السيسى
الرئيس السيسى خلال الاجتماع مع مدبولي ووزراء الاستثمار والمالية والنقل
 
وشدد الرئيس على الاهتمام بعمليات صيانة شبكة السكك الحديدية وتوفير قطع الغيار  ذات الجودة العالية، وكذلك تطوير ورش الصيانة مع الاعتماد على خبرة العمالة المصرية في تطوير الجرارات والمعدات.
 
كما وجه الرئيس بالبدء الفوري في تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر، وذلك لربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى، وذلك في الإطار العام لخطة الدولة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن البدء في إجراءات تنفيذ خط القطار السريع العلمين – السخنة، ودراسة امتداده لمدينة السويس.
 
وفيما يخص مترو الأنفاق، وجه  الرئيس بتجديد وتطوير مهمات وقطارات الخطين الأول والثاني، لضمان تحقيق أعلى معدلات التأمين والسلامة وراحة الركاب.

السيسي

الحكومة

السكة الحديد

المترو

العاصمة الادارية

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