السجون تسمح لسجينتين بزيارة ذويهما بسجن دمنهور رجال

كتب محمود عبد الراضي

وافق قطاع السجون على إلتماس 2 من نزلاء سجن دمنهور بزيارة ذويهم، فى إطار جهوده الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على إنخراطهم فى مدارج المجتمع عقب إنقضاء العقوبة وتحقيق أكبر قدر من الإستقرار النفسى والإجتماعى لهم داخل محبسهم.

واستجاب قطاع السجون لإلتماس ( 2 من نزيلات سجن دمنهور ) بزيارة ذويهما من نزلاء سجن دمنهور "رجال" حيث تمت الزيارة، وإعادتهما لمحبسهما مرة أخرى، حيث يأتى ذلك فى إطار حرص القطاع على الإهتمام بأوجه الرعاية الإجتماعية المقدمة لنزلاء السجون.