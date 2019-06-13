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الذهب يرتفع بفضل آمال خفض المركزى الأمريكى لأسعار الفائدة ومخاوف التجارة

الخميس، 13 يونيو 2019 09:54 ص
الذهب يرتفع بفضل آمال خفض المركزى الأمريكى لأسعار الفائدة ومخاوف التجارة سبائك _ أرشيفية
(رويترز)

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تزايد الطلب على المعدن الذى يعتبر ملاذا آمنا بفضل توقعات بخفض مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) لأسعار الفائدة بعد بيانات ضعيفة للتضخم، وبفعل تصاعد توترات التجارة بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وبحلول الساعة 0542 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب فى المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1336.48 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفع الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1339.80 دولار للأوقية.

وقال بيتر فونج رئيس التداول لدى وينج فونج للمعادن النفيسة "نرى دعما قويا للذهب عند 1330 دولارا، ويبدو أن المعدن سيرتفع فى التداولات مع توقعات بخفض أسعار الفائدة".

وتابع "كما أننا ما زلنا نشعر بالقلق بشان الحرب التجارية (الأمريكية الصينية) وما زال الناس يتطلعون إلى الذهب كملاذ آمن".

وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية أمس الأربعاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت على نحو طفيف فى مايو، مما يشير إلى تضخم متوسط سيؤدى بجانب تباطؤ الاقتصاد إلى تزايد الضغوط على مجلس الاحتياطى الاتحادى (المركزى الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وتراجع مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.1% اليوم، بعد أن صعد ما يزيد عن 0.3 % أثناء الليل.

وفيما يتعلق بالتجارة، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن لديه شعورا بأن الولايات المتحدة والصين يمكنهما إبرام اتفاق للتجارة، لكنه هدد مجددا بزيادة الرسوم الجمركية على بضائع صينية إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5% إلى 14.81 دولار للأوقية وربح البلاتين 0.6% إلى 813 دولارا.

وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 1403.35 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوى فيما يزيد عن شهر عند 1414.40 فى الجلسة السابقة.


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