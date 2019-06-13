الحماية المدنية بطنطا تسيطر على حريق فى شقة بسبب تسرب غاز

الغربية – مصطفى عادل

دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية امن الغربية، برئاسة اللواء إيهاب عبد الحميد مدير إدارة الحماية المدنية، بـ3سيارات اطفاء ، للسيطرة على حريق اندلع فى شقة بمنطقة سوق شوقى دائرة قسم ثان طنطا.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء ايهاب عبد الحميد مدير إدارة الحماية المدنية، بنشوب حريق فى شقة بمنطقة سوق شوقى، وانتقلت قوات الحماية المدنية، لمكان الحادث، وتعامل رجال الحماية المدنية مع النيران وتم السيطرة عليها، وتبين أن سبب الحريق حدوث تسريب للغاز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.