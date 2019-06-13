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الحكومة: إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات لتحقيق العدالة

الخميس، 13 يونيو 2019 06:21 م
الحكومة: إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات لتحقيق العدالة اجتماع مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
كتبت هند مختار

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أعلن مجلس الوزراء ، خلال إجتماعه اليوم الخميس أن وزارة المالية تعمل جنباً إلى جنب مع وزارة التضامن الاجتماعي على إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات عن طريق وضع نظام تأميني موحد لجميع المواطنين ، يساعد على تحسين المعاشات والأجور التأمينية يستھدف تحقيق العدالة بين أطراف المنظومة، على أن يكون ممولاً ذاتياً وقادراً على الاستمرار دون الحاجة إلى تدخل الخزانة بصورة دورية.
 
 
وخلال الإجتماع تمت الإشارة كذلك إلى أنه من المتوقع أن تشهد مخصصات مساعدات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة خلال العامين القادمين (2020-2021 و 2021-2022 ) حالة من الاستقرار وذلك نظرا لما يتم حالياً من العمل على تنقية لقاعدة بيانات المستفيدين الحاليين وتحسين آليات الاستهداف وحذف غير المستحقين.
 
 
 
 

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