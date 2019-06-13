"الجيزة": إنشاء 118 باكية حضارية للباعة الجائلين بسوق زنين فى بولاق الدكرور

كتب سيد الخلفاوى

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنة جارى إنهاء أعمال المرحلة الاولى من سوق زنين الحضارى الأول بحى بولاق الدكرور، وذلك لنقل الباعة الجائلين إليه بدلاً من استغلالهم لنهر الطريق، مما يسبب إعاقة الحركة المرورية، مشيدا بالسوق الحضارى لما تم تنفيذه من أعمال على أرض الواقع.

وقال المحافظ إن سوق زنين يأتى ضمن خطة المحافظة فى تطوير الاسواق العشوائية والغير الأمنة، حيث جاري الإنتهاء من المرحلة الأولى وذلك بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ويتكون من 118 محل وباكية مقسمة على 74 محلاً و44 باكية وللقضاء على العشوائيات.

وأضاف المحافظ بأنه تم الإنتهاء من نقل غرفة الكهرباء التى كانت متواجده بمنتصف الشارع وجارى توصيل التيار الكهربائى للمحلات وسيتم البدء في إجراءات المرحلة الثانية بمجرد الانتهاء من المرحة الأولى.

مشيراً بان المنطقة عانت من إهمال كبير حيث تعد هذه بداية لتطوير المنطقة بالكامل حيث تم توسعة الشارع ورصفه مما ساهم في تحقيق سيولة مرورية خاصة أن شارع زنين هو محور مروري رئيسي للوصول إلي الطريق الدائرى، بالإضافة إلى إنه تم توفير منطقة العاب للأطفال مؤمنة لتفريغ طاقتهم وسيتم تدعيمها بأعمدة إنارة حديثة.

ووجه المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بضرورة توفير صناديق للقمامة ورفع المخلفات والقمامة من المنطقة بصفة دورية لتظل المنطقة بصورة حضارية .

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة بحي بولاق الدكرور، رافقه اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة، والمهندس ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، والاستاذ أسامة السقعان رئيس حي بولاق، والاستاذ شفيق جلال رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة .

حرص المحافظ خلال الجولة علي تفقد أعمال إخلاء الباكيات والشوادر بسوق ناهيا، استعداداً لتسليم الموقع للهيئة القومية للمترو لبدء تنفيذ مسار المرحلة الرابعة من خط المترو ببولاق الدكرور، كما تابع أداء شركات الجمع السكني ببعض القطاعات بالحى.