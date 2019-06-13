الجامعة العربية تدعو لضرورة فحص الدم قبل استخدامه للتأكد من خلوه من العدوى

(أ ش أ)

دعت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد ،رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية إلى ضرورة فحص الدم قبل استخدامه للتأكد من خلوه من العدوى وأن يكون الفحص إلزاميا .

جاء ذلك في بيان صادر عن جامعة الدول العربية اليوم الخميس بمناسبة "اليوم العالمى للمتبرعين بالدم" والذى يوافق 14 يونيو من كل عام..وقد اختارت منظمة الصحة العالمية موضوع حملة هذا العام هو "التبرع بالدم وإتاحة خدمات نقله للجميع " وذلك تحت شعار"تزويد الجميع بدم مأمون" رفعا لمستوى الوعي بالحاجة العالمية إلى الإمداد بدم مأمون.



وقالت السفيرة أبوغزالة فى البيان " إنه انطلاقا من حرص جامعة الدول العربية على صحة المواطن العربى، فقد اتخذ مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية الـ51 التي انعقدت في شهر فبراير الماضي قرارا نص على حث الدول العربية الأعضاء على تطوير البحث في مجال خدمات نقل الدم وتخصيص جوائز تقدمها رئاسة الهيئة العربية لخدمات نقل الدم للأبحاث الجيدة خلال المؤتمر العربى لخدمات نقل الدم المقرر انعقاده في شهر أكتوبر المقبل بالمملكة الأردنية الهاشمية ، كما حث القرار الدول الأعضاء على مواجهة الهياكل التنظيمية لمراكزها الوطنية لخدمات نقل الدم بما يساعدها على أداء عملها بالشكل المطلوب ، وتسهيل نقل الدم للفصائل النادرة بين الدول الأعضاء عند الحاجة ".



وأضافت "أبوغزالة" إنه حرصا على تطوير خدمات نقل الدم في الدول العربية الأعضاء ،يخصص مجلس وزراء الصحة العرب "جائزة العرب لخدمات نقل الدم" والتى تُمنح كل عامين للشخص الذى يقدم أعمالا متميزة فى مجال خدمات نقل الدم.