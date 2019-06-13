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"التنمية الصناعية" تعلن نتائج حجز أراضى القاهرة الجديدة الاثنين القادم

الخميس، 13 يونيو 2019 06:58 م
"التنمية الصناعية" تعلن نتائج حجز أراضى القاهرة الجديدة الاثنين القادم اراضى - صورة ارشيفية
كتب – إسلام سعيد

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أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنها ستقوم بإعلان نتائج الطلبات التى تقدم بها المستثمرين لحجز أراضى صناعية بمنطقة القاهرة الجديدة، يوم الاثنين 17 يونيو 2019 ، وذكرت الهيئة في منشور لها، أنه مقرر إبلاغ النتائج للمستثمرين تليفونيا أو عن طريق البريد.
 
يشار إلى أن مجلس الوزراء يدرس اصدار اجراءات وضوابط جديدة لتخصيص الاراضي للأغراض والانشطة الصناعية ، و اطلاق مشروع "بنك الاراضي" والذى من المقترح ان يتم اسناده إلى جهة متخصصة وهي المركز الوطني لاستخدامات أراض الدولة، بحسب حوار للمهندس مجدى غازى رئيس الهيئة تم نشره فى "اليوم السابع" 10 مايو 2019.
 
وبحسب رئيس الهيئة، فإن الضوابط الجديدة لتخصيص الاراضي الصناعية تهدف إلى تيسير اجراءات الحصول على قطع الاراضي وحصرها وتحديثها بشكل دوري على الخريطة الصناعية لتتاح للاطلاع عليها من قبل المستثمر وبعد اختيار المستثمر الارض المناسبة يتقدم صاحب طلب التخصيص إلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستكمال وانهاء باقي الاجراءات، عن طريق بدء الحجز إليكترونيا تسهيلا على المستثمرين.
 
وذكر غازى ، فى حواره، أن الهيئة أصدرت عدة ضوابط مشددة في الطروحات الاخيرة للقضاء على تلك الظاهرة حيث تم حظر التنازل عن قطعة الأرض قبل الحصول على رخصة التشغيل وبدء الإنتاج كما تم الزام الحاصل على الأرض بجدول زمنى دقيق على 3 سنوات لتنفيذ المشروع ، فيلتزم أن يستخرج رخصة البناء خلال الستة شهور الأولى ثم عمل الاساسات خلال 6 شهور التالية ثم إقامة المنشاة خلال 6 شهور ثم شراء وتركيب الماكينات واستخراج رخصة التشغيل خلال العام ونصف المتبقية وإذ لم يتلزم المستثمرين بالمددة الزمنية واثبات الجدية يتم سحب الارض فوراً..
 
 
 
 
 
 

التنمية الصناعية

مجدى غازى

تراخيص الاراضى الصناعية

طرح الاراضى الصناعية

حجز الأراضى الصناعية

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