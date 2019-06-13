وأكد المالكي - في تصريح لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية، اليوم الخميس - بعد الاستهداف الـممنهج لإيقاع ضحايا مدنيين في أبها من قبل ميليشيات الحوثي، لدينا الحق بحماية المدنيين، نملك المبادرة والقيام بعملية عسكرية لضرب الأهداف الحوثية، لغرض تحييد القدرات الحوثية.

وأشار إلى أن الأدلة تثبت حصول ميليشيات الحوثي على أسلحة متطورة وقدرات نوعية من الخارج، وأن التحقيقات جارية لمعرفة السلاح الذي استخدم في الهجمات الإرهابية على مطار أبها.

وأكد المالكي، أن عمليات التحالف العربي ضد ميليشيات الحوثي تهدف إلى حماية المدنيين والحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

كما شدد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، على استراتيجية التحالف الثابتة باليمن، والتي تدعم الجيش الوطني اليمني، وتقوم بردع الميليشيات الحوثية الإرهابية.