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البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية

الخميس، 13 يونيو 2019 12:23 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية البورصة المصرية
كتب- هانى الحوتى

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.
 
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 14205 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2127 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 17536 نقطة.
 
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 606 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 1549 نقطة.
 
 
 

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