البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ5 شركات أبرزها البنك التجارى

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاذ شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.

وارتفع رصيد شهادات إيداع 5 شركات وهى؛ البنك التجارى الدولى إلى 12.682 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 42.282 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 464.128 مليون شهادة، نعيم القابضة إلى 73.444 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس إلى 177.156 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات الإسكندرية للزيوت المعدنية عند 304.894 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ الشركة المصرية للاتصالات عند 168.526 مليون شهادة، حديد عز عند 115.955 مليون شهادة، بالم هيلز للتعمير عند 696.049 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.569 مليون شهادة، جى بى أوتو عند 293.172 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع عامر جروب عند 301.096 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 42.774 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية - دومتى 61.248 مليون شهادة.