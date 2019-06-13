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البنك الأفريقى للتنمية يستحدث "محركا" لدعم المشروعات الزراعية فى إفريقيا

الخميس، 13 يونيو 2019 02:55 م
البنك الأفريقى للتنمية يستحدث "محركا" لدعم المشروعات الزراعية فى إفريقيا البنك الافريقى _ أرشيفية
أ ش أ

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أطلق البنك الإفريقي للتنمية، والصندوق الأفريقي لمساعدة القطاع الخاص، وهو صندوق ائتماني متعدد المانحين تموله حكومتا اليابان والنمسا،"محرك المشروعات الزراعية في أفريقيا" وذلك على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية والذي يعقد تحت شعار "التكامل الإقليمي من أجل تحقيق الازدهار الاقتصادي في إفريقيا" في مالابو في غينيا الاستوائية.

ومن المقرر أن يقدم "محرك المشروعات الزراعية لإفريقيا" منحا لأنشطة المساعدة الفنية للمشروعات الزراعية في إفريقيا، وذلك في إطار "مبادرة مساعدة القطاع الخاص" التي يستضيف مقرها البنك الأفريقي للتنمية.

وسيحدد "محرك المشروعات الزراعية لإفريقيا" أيضا فرص الاستثمار والتمويل في مجال الزراعة والمشروعات الزراعية، وسيركز أنشطته في موزمبيق وزامبيا وإثيوبيا ورواندا وكينيا، وسيتم تنفيذ المشروع من قبل مؤسسة "تنمية إفريقيا" التي سيتم إنشاء مقرها داخل المقر المشترك لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية ومبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (النيباد).

وتتمثل إحدى النتائج المقترحة لمحرك المشروعات الزراعية لإفريقيا في تقديم اتفاقات وصفقات لمشروعات مع شركاء قاريين بارزين لإبرامها خلال منتدى الاستثمار الأفريقي المقرر عقده في جوهانسبرج في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر المقبل.

وقالت جينيفر بلانك نائبة رئيس البنك الأفريقي للتنمية لشؤون التنمية الزراعة والبشرية والاجتماعية، خلال مراسم التدشين، إن "إطلاق محرك المشروعات الزراعية لإفريقيا أمر مهم، حيث أن التمويل الخاص أمر بالغ الأهمية لقطاع الزراعة من أجل النهوض بسلاسل القيمة، حتى يتسنى لأفريقيا أن تبدأ في إطعام نفسها والعالم في نهاية المطاف".

وقال سيميري جراي جون رئيس البرنامج الإقليمي للتكامل والبنية التحتية والتجارة، التابع للبرنامج المشترك لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية ومبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (النيباد)، إن استضافة مقر "محرك المشروعات الزراعية لإفريقيا" داخل مقر النيباد مناسب وهذا دليل واضح على التعاون الرائع بين النيباد وصندوق مساعدة القطاع الخاص الإفريقي.

وأعرب شنيشي إيسا نائب وزير المالية الياباني والمكلف بشؤون البنك الإفريقي للتنمية، عن تقدير الحكومة اليابانية لإنشاء هذا المحرك، وقال إنه مقتنع بالأهمية الخاصة للتأثير الفني للمساعدة الفنية في بناء القدرات من خلال خبراته السابقة في التمويل الإنمائي والمشاريع التنموية.

وتتمثل الأهداف المحددة لمحرك المشروعات الزراعية لإفريقيا في توفير رؤى سوقية ومعلومات تجارية على مستوى الدول لسلاسل القيمة ذات الأولوية، وتطوير برامج سلاسل القيمة لمحرك المشروعات الزراعية لإفريقيا من أجل تدفق مقترحات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الزراعية القابلة للتمويل المصرفي والمبتكرة.

ومن خلال تلك الأهداف، سيتم تحديد فرص الاستثمار التجاري في سلاسل القيمة السلعية الإستراتيجية، وتوفير خط ائتماني موثوق به للمشروعات الزراعية المبتكرة القابلة للتمويل في القارة.


البنك الافريقى

المشروعات الزراعية

افريقيا

اخبار الاقتصاد

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