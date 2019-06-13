البلاستيك يدمر المحيطات..سمكة فى زجاجة..واستاكوزا بشفاطة وجمبرى ماسك سكينة

كتب محمد جمال

نشرت صحيفة واشنطن بوست صورا توضح خطر وجود الكميات الكبيرة من البلاستيك فى المحيطات، حيث أن بحلول عام 2050، سوف تفوق كميات البلاستيك الأسماك فى البحار والمحيطات مما يهدد بشكل مباشر الحياة البحرية، بحسب تقرير نشرته الصحيفة.



هوت ووتر

يذكرأن ، دعت منظمة السياحة العالمية السياح فى جميع أنحاء العالم بعدم القيام بممارسات تضر بالحياة المائية فى البحار والمحيطات، وبشكل خاص إلقاء المواد البلاستيكية التى لها أضرار بالغة على الكائنات البحرية والتى تعد أحد أهم الثروات السياحية.

وقالت المنظمة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" بمناسبة يوم المحيطات العالمى "سنويا يتم تسرب 13 مليون طن من مخلفات البلاستيك إلى المحيطات، مما يتسبب فى أضرار بيئية خطيرة للحياة المائية، أخطرها قتل 100 ألف من الكائنات البحرية سنويا، كن مسئولا أفعالك مهمة، السياحة أكثر بكثير من السفر".



الأخطبوط يعانى من البلاستيك



سمك فى زجاجة



المطاط



استاكوزا



سرطان البحر

بلاستيك



سمك داخل جوانتى