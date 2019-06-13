البحث عن شريك عصابة "السبعة" لسرقة الدراجات البخارية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها، للقبض على متهم هارب، فى واقعة تورط تشكيل عصابى فى سرقة الدراجات البخارية، حيث اعترف 7 متهمين مضبوطين، أن المتهم الهارب، يعاونهم فى السرقة، وتصريف المسروقات، وبيعها لعملائهم.

وأرشد المتهمون، عن هوية عملائهم، المتورطين فى شراء المسروقات، كما أرشدوا عن دراجات بخارية أخفوها عقب سرقتها، استعدادا لبيعها، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وتم ضبط المتهمين، بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، تفيد تورط أفراد تشكيل عصابى فى سرقة عدد كبير من الدراجات البخارية، وبيعها لعملائهم.

وبالحصول على إذن من النيابة، وإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من ضبط 7 متهمين، تبين أنهم "عاطلين"، سبق اتهام عدد منهم فى قضايا سابقة.

وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الاتهام المنسوب إليهم، وأرشدوا عن الدراجات البخارية المسروقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.