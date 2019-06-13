الإفتاء تنشر 9 حرمات للطريق.. أبرزها التأنى فى القيادة ومساعدة الأعمى

كتب على عبد الرحمن

نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مجموعة صور للتوعية بحرمات الطريق التى نهى عنها الله ورسوله.

ومن بين النصائح حول حرمات الطريق التى نشرتها دار الإفتاء المصرية: "تأنّ عند القيادة ولا تتعجل، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأناة من الله والعجلة من الشيطان"، و"أرشد الضال وساعد الأعمى وخذ بيده"، لما قاله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من كمه أعمى عن طريق"، وشرحت الدار معنى كلمة كمه أى أضله ولم يرشده.



كما تضمنت حرمات الطريق أيضًا نصيحة "لا تكن سببًا فى إلحاق الأذى بك وبمن حولك وأقلع عن التدخين فلا ضرر ولا ضرار"، وساعد المحتاجين والفقراء وكبار السن، لما قاله صلى الله عليه وسلم: "كل سلامى عليه صدقة كل يوم يعين الرجل فى دابته يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة".































