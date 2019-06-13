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الإتحاد الأوروبى يدعم دول الساحل بـ152 مليون يورو

الخميس، 13 يونيو 2019 12:40 م
الإتحاد الأوروبى يدعم دول الساحل بـ152 مليون يورو تدريب دول الساحل
كتبت – هناء أبو العز

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أعلن بيان صادر عن ممثلية الاتحاد الأوروبي لدى موريتانيا، ونقلته وكالة "بانا بريس" الافريقية ،  أن الاتحاد سيفرج عن تمويل قدره 152 مليون يورو لصالح بلدان إقليم الساحل الإفريقى، لتمكينها من مواجهة سياق إقليمى يتسم بعدة مشاكل، وإغاثة الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة.
 
 
و يعتبر تجمع دول الساحل والصحراء المصطلح عليه (سين صاد) المؤسس في أوائل فبراير 1998، أوسع تجمع لدول المنطقة، فهو يضم 92 دولة، وحوالي نصف سكان القارة الأفريقية، والأهم أن أعضاءه اتفقوا على تعزيز العمل المشترك فى مختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. 
 
 

دول الساحل

الاتحاد الاوروبى

افريقيا

مكافحة الارهاب

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