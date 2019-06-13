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"الأمومة والطفولة": التعامل مع بلاغات ختان الإناث خلال 24 ساعة

الخميس، 13 يونيو 2019 01:00 ص
"الأمومة والطفولة": التعامل مع بلاغات ختان الإناث خلال 24 ساعة الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة
كتب وليد عبد السلام

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أكدت الدكتورة عزة العشماوى أمين المجلس القومى للأمومة والطفولة أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس يستقبل كافة الاستفسارات أو البلاغات عن أى حالات خاصة بختان الإناث فى سرية تامة.

وقالت الدكتورة عزة العشماوى لـ"اليوم السابع"، إنه تم تخصيص فريق متكامل لفحص البلاغات والرد عليها والتعامل معها فى أقل من 24 ساعة لضمان صحة الفتيات وإنقاذهم سريعا.

وتابعت أن القانون يجرم ختان الاناث ويعاقب عليه ولم نتعاون فى حق اى فتاة، وأضافت هناك سلسلة من الحملات التوعوية سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة لتوعية المواطنين بخطورتها.


الامومة والطفولة

ختان الاناث

القانون

المحافظات

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