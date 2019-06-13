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الأمم المتحدة: فرار أكثر من 300 ألف سورى نحو الحدود التركية

الخميس، 13 يونيو 2019 11:22 م
الأمم المتحدة: فرار أكثر من 300 ألف سورى نحو الحدود التركية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس
وكالات الأنباء

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قال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، خلال مؤتمر صحفى يوم الخميس، إن أكثر من 300 ألف شخص شمال غربى سوريا، فروا باتجاه الحدود مع تركيا، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وكشف دوجاريك بأنه تم توثيق مقتل ما لا يقل عن 231 مدنيا، بينهم 69 امرأة و81 طفلا، منذ 29 أبريل ،وأضاف المتحدث الأممي: "ما زلنا نشعر بالقلق من التأثير الإنسانى الواسع للأعمال العدائية التى تتكشف حاليا فى منطقة التصعيد فى شمال غرب سوريا، وخاصة فى شمال حماة وجنوب إدلب".

وتابع قائلا: "لقد فر أكثر من 300 ألف شخص نحو الحدود مع تركيا، وأصبحت مخيمات النازحين مكتظة، وأجبر الكثير على البقاء فى الحقول المفتوحة أو تحت الأشجار".

وصرح المتحدث الرسمى باسم غوتيريش بأن الأنباء تواردت بشأن تواصل القتال العنيف والغارات الجوية والقصف المدفعى على عدة جبهات فى محافظة حماة الريفية الشمالية رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار يوم الأربعاء بين أطراف النزاع.

وأفاد دوجاريك بأن الأمم المتحدة تحث جميع الأطراف على الالتزام التام بترتيبات وقف إطلاق النار المتفق عليها بين روسيا وتركيا فى سبتمبر 2018.


أنطونيو جوتيريس

سوريا

الأمم المتحدة

تركيا

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