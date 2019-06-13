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"الآفات الزراعية": ضبط 28143 عبوة مبيدات مغشوشة وتحرير 104 محاضر فى شهر

الخميس، 13 يونيو 2019 02:00 ص
"الآفات الزراعية": ضبط 28143 عبوة مبيدات مغشوشة وتحرير 104 محاضر فى شهر مبيدات مغشوشة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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 كشف تقرير لجنة المبيدات والآفات الزراعية، بشان ضبطيات المبيدات المغشوشة، يوضح قيام أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزى للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات، وشرطة البيئة والمسطحات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، خلال الشهر الماضى، عن ضبط 28143 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها.

وقال التقرير، إن الكميات التى تم ضبطها بما يوازى كمية 14.071 طن (العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم)، خلال الشهر الماضى، مشيرا إلى أن عدد مرات المرور على محلات الاتجار فى المبيدات،1996 محل منها 184 محل تحت الترخيص، 876 محل مرخص، 936 محل غير مرخص، وتم تحرير عدد 104 محاضر للمخالفين تمهيدا لعرضها على النيابة العامة.

قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، إن هناك حملات منظمة تقوم بها اللجنة بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات والبيئة وإدارة حماية المستهلك ومفتشى التموين وجهات الرقابة بوزارة الزراعة على جميع أسواق بيع وتداول وإنتاج المبيدات الزراعية، للحد من التلاعب سواء فى الأسعار أو المنتج والتأكد من سلامة المنتج، وضبط المبيدات المحظور ومجهولة المصدر والمغشوشة والمبيدات غير المصرح بها من قبل وزارة الزراعة والتى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.

 


الافات الزراعية

المبيدات المغشوشة

الإنتاج الزراعى

مكافحة الافات

أسواق المبيدات

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