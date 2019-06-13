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اعراض لين العظام منها قصر القامة والكسور

الخميس، 13 يونيو 2019 01:00 ص
اعراض لين العظام منها قصر القامة والكسور لين العظام - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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الكساح أو لين العظام هو مرض يصيب عظامك، يمكن أن يظهر عندما لا يكون جسمك يحتوي على ما يكفي من فيتامين د أو الكالسيوم أو الفوسفات، وتؤثر الحالة بشكل أساسي على الأطفال الصغار خلال فترات النمو السريع ويمكن أن تؤثر أيضًا على المراهقين، وفقاً لما ذكر موقع   Dr.Axe .

يمكن تجنب الكساح بسبب نقص فيتامين (د) عن طريق الحصول على ما يكفي من فيتامين (د) في نظامك الغذائي والتعرض لأشعة الشمس.

اعراض لين العظام
اعراض لين العظام

ما هو الكساح أو لين العظام؟
 

الكساح هو اضطراب في العظام ناتج عن نقص فيتامين (د) أو الكالسيوم أو الفوسفات في الجسم.

يجعل انخفاض مستوى فيتامين (د) في الجسم من الصعب على الجسم التحكم في مستويات الكالسيوم والفوسفات، بمرور الوقت، إذا لم يكن لديك ما يكفي من تلك المعادن في دمك، يبدأ الجسم في أخذ الكالسيوم والفوسفات من العظام، وهذا يخفف ويضعف العظام ويمكن أن يسبب مشاكل النمو والألم والعظام المكسورة والتشوهات فى الساقين.

يتسبب الكساح ونقص عظام العظام في ترسب العظام من الكالسيوم والفوسفات بسبب نقص فيتامين (د)، وهذا بدوره يؤدي إلى تليين بنية العظام.

و نظرًا لأن البالغين ينموون، فإنهم لا يواجهون عادة نفس المشكلات المتعلقة بالتقزم والتشوه في العظام، لكنهم غالباً ما يعانون من آلام في العظام والمفاصل نتيجة لهذه الحالة.

اعراض لين العظام 1
 لين العظام 

 

اعراض لين العظام
 

غالبًا ما تتطورأعراض الكساح ببطء وتزداد سوءًا بمرور الوقت، وتشمل علامات وأعراض الكساح ما يلي:

-ألم العظام، خاصة في الذراعين والساقين والعمود الفقري أو الحوض.

-الضعف الذي يزداد سوءا مع مرور الوقت.

-فقدان قوة العضلات.

-مشاكل النمو وقصر القامة.

-تشنجات في العضلات.

-مشاكل الأسنان، مثل تأخر نمو الأسنان ومشاكل في بنية الأسنان والثقوب في مينا الأسنان أو زيادة في تجاويف الأسنان.

-سهولة كسر العظام.

-تشوهات الهيكل العظمي مثل الجبين الكبير أو الجمجمة الغريبة الشكل، الأرجل المنحنية، الركبتين المخروطتين، العمود الفقري المنحني (الأحدب)، التشوهات في الحوض، المعصمين والكاحلين الكثيفتين، المرفقين العريضين أو القفص الصدري والبطن كبيرة.


اعراض لين العظام

اعراض الكساح

لين العظام

لين العظام عند الاطفال

اعراض لين العظام عند الاطفال

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