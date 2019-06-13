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اعتقال نحو ألف من المشاركين فى مظاهرات احتجاجية بكازاخستان

الخميس، 13 يونيو 2019 04:43 م
اعتقال نحو ألف من المشاركين فى مظاهرات احتجاجية بكازاخستان الشرطه الكازاخية ـ صورة أرشيفية
نور سلطان (أ ش أ)

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اعتقلت السلطات الكازاخية نحو ألف من المشاركين فى المظاهرات الاحتجاجية على الانتخابات الرئاسية التى شهدتها البلاد يوم الأحد الماضى.

وذكرت السلطات الكازاخية - وفقا لشبكة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الخميس، أن 5 مسيرات على الأقل انطلقت في مختلف أرجاء البلاد منذ الانتخابات التي فاز فيها الرئيس قاسم جومارت توكايف بحصوله على أكثر من 70% من الأصوات.


وأعلن مكتب الادعاء العام أنه تمت إحالة 957 شخصا إلى المحكمة، بينما تم فرض غرامة مالية على نحو 115 شخصا لمشاركتهم في مظاهرات غير مرخصة
ويعترض المحتجون على التصويت باعتبار أن توكاييف (66 عاما) مرشح من قبل سلفه زعيم البلاد المخضرم نور سلطان نزارباييف (78 عاما) الذى حكم كازاخستان الغنية بالنفط لقرابة 3 عقود ولا يزال يحتفظ بصلاحيات واسعة.


كازاخستان

مظاهرات كازاخستان

انتخابات الرئاسه الكازاخستانيه

انتخابات كازاخستان

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