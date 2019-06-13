اضبط مخالفة.. سنترال قرية الجديدة بالشرقية يتحول إلى مقلب زبالة.. صور

الشرقية - فتحية الديب

أعرب عدد من أبناء قرية الجديدة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، عن تضررهم من تجاهل المسئولين التنفيذين لسنترال القرية، حتى أصبح مقلبا للقمامة ومأوى للحشرات الضارة.

ويقول "أحمد النبراوى" إعلامى ومن أبناء القرية، إن المسئولين تجاهلوا مبنى سنترال القرية، وأصبح مهجورا ما دفع البعض من الأهالى للتخلص من القمامة بجواره فضلا عن انتشار الحشرات التى تخرج منه وتشكل خطورة على حياة الأهالى والطلاب.

وتابع أن الأهالى يطالبون المسئولين التنفيذيين باستغلال هذا المكان لأى منفعة عامة داخل القرية فضلا عن تركه مهجورا بصورة تمثل خطورة على حياتهم.







