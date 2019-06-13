سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 10:33 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

اضبط مخالفة.. سنترال قرية الجديدة بالشرقية يتحول إلى مقلب زبالة.. صور

الخميس، 13 يونيو 2019 09:44 ص
اضبط مخالفة.. سنترال قرية الجديدة بالشرقية يتحول إلى مقلب زبالة.. صور سنترال قرية يتحول إلى مقلب زبالة
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب عدد من أبناء قرية الجديدة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، عن تضررهم من تجاهل المسئولين التنفيذين لسنترال القرية، حتى أصبح مقلبا للقمامة ومأوى للحشرات الضارة.

ويقول "أحمد النبراوى" إعلامى ومن أبناء القرية، إن المسئولين تجاهلوا مبنى سنترال القرية، وأصبح مهجورا ما دفع البعض من الأهالى للتخلص من القمامة بجواره فضلا عن انتشار الحشرات التى تخرج منه وتشكل خطورة على حياة الأهالى والطلاب.

وتابع أن الأهالى يطالبون المسئولين التنفيذيين باستغلال هذا المكان لأى منفعة عامة داخل القرية فضلا عن تركه مهجورا بصورة تمثل خطورة على حياتهم.

62405514_373566560177477_2433745962762502144_n
 
 
62445341_373566436844156_1098942913976467456_n
 

 

62602840_373566646844135_3865018795970002944_n
 

 

64274314_373566273510839_7123227359477497856_n

 


الشرقية

سنترال قرية الجديدة

منيا القمح اضبط مخالفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد رمضان ـ بابا يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

محمد رمضان ـ بابا يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية

طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

بزنس قاعات الأفراح يدمر الرقعة الزراعية بالشرقية.. واصحابها يحصدون الملايين

بزنس قاعات الأفراح يدمر الرقعة الزراعية بالشرقية.. واصحابها يحصدون الملايين

720 مليون مشاهدة لخدمة فيس بوك Watch للفيديوهات شهريًا

720 مليون مشاهدة لخدمة فيس بوك Watch للفيديوهات شهريًا

صحتك فى وصفة.. الطماطم وزيت الزيتون لعلاج دوالى الساقين

صحتك فى وصفة.. الطماطم وزيت الزيتون لعلاج دوالى الساقين

رجعت العجوز شاب وجمدت البشر.. تعرف على أفلام الخيال العلمى المصرية

رجعت العجوز شاب وجمدت البشر.. تعرف على أفلام الخيال العلمى المصرية

لازم تعرف أضراره علشان تتجنبه.. 6 مضاعفات خطيرة يسببها مرض السكر

لازم تعرف أضراره علشان تتجنبه.. 6 مضاعفات خطيرة يسببها مرض السكر

الإفتاء تنشر 9 حرمات للطريق.. أبرزها التأنى فى القيادة ومساعدة الأعمى

الإفتاء تنشر 9 حرمات للطريق.. أبرزها التأنى فى القيادة ومساعدة الأعمى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة