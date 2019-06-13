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استعجال تقرير الطب الشرعى لجثة شاب قتل علي يد صديقة بالمرج

الخميس، 13 يونيو 2019 10:05 م
استعجال تقرير الطب الشرعى لجثة شاب قتل علي يد صديقة بالمرج جثة-ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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استعجلت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة أحمد عز الدين، المحامى العام، تقرير الطب الشرعي فى مقتل شاب علي يد صديقة فى المرج.
 
وقررت النيابة  حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، و تحفظت على سجادة عثر بداخلها على جثة المجني عليه وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وكشفت التحقيقات الأولية، أنه عقب ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب داخل شقته، تبين أنها لشاب في العقد الثاني من العمر داخل " سجادة"، وبإجراء التحريات تبين قيام المتهم بقتل المجنى عليه بسبب خلافات مالية ، وانتقلت النيابة لإجراء معاينة تصويرية لمسرح الجريمة، واصطحبت المتهم وسط حراسة أمنية مشددة لتمثيل الجريمة، وكلفت بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة وصرحت بالدفن.
 
 
 
 

 

 


تقرير الطب الشرعى

مقتل شاب

حبس المتهم

قسم المرج

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