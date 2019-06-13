ارتفاع معدلات توريد القمح لـ3.2 مليون طن وصرف 14 مليارا مستحقات المزارعين

كتب مدحت وهبة

تواصل الحكومة والمممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام القمح المحلى من المزارعين من خلال الجهات المسوقة وهى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعى المصرى لصالح هيئة السلع التموينية لاستخدامه فى انتاج الخبز المدعم.

وتقوم وزارة التموبن والتجارة الداخلية بتوفير القمح للمطاحن لتقوم بدورها بإنتاجه دقيق وتسليمه للمخابز بهدف انتاج الخبز البلدى المدعم وصرفه للمواطنين من خلال الكروت الذكية بمعدل 5 أرغفة لكل مواطن يوميا ، حيث يتم انتاج كميات من الخبز حالبا تتراوح من 250 مليون إلى 280 رغيفا يوميا على مستوى مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد وائل عباس، معاون وزير التموين والتجارة الالداخلية للاستثمار واللوجيستيات، لـ " اليوم السابع "، أنه يتم استلام القمح المحلى بسعر 685 جنيهًا للأردب درجة نقاوة 23.5 وسعر 670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23 وسعر 655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5، ﻭأنه تم استلام كميات من قمح من المزارعين تقرب من 3 ملايين و200 ألف طن قمح حتى الآن، لافتا إلى أن الحكومة حريصة على استلام كافة الاقماح المحلية من المزارعين فى إطار الحرص على تشجيع المزارعين فى التوسع فى زراعة القمح المحلى، لافتا إلى أن المخزون الاستراتيجى للقمح يكفى حاليا ما يقرب من 4 أشهر.

وأضاف وائل عباس، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية للاستثمار واللوجيستيات أنه تم صرف ما يقرب من 14 مليارا و200 مليون جنيه كمستحقات للمزارعين حتى الآن عن توريد القمح المحلى، كما يتم استقبال القمح المحلى يوميا من المزارعين من خلال الجهات المسوقة، وأن هناك توجيهات بتذليل أية عقبات تواجه عمليات التوريد، حيث يتم استلام الأقماح بالصوامع المعدنية الحديثة والهناجر والبناكر والشون الأسمنتية المطابقة لشروط التخزين، التى تمت معاينتها، موضحًا بها مدى صلاحيتها لتخزين القمح المحلى مع عدم تخزين أى أقماح محلية فى الشون الترابية، على أن تدرج كمراكز للتجميع، والتأكد من خلو الصوامع أو الهناجر أو الشون من أى أقماح قديمة، وكذلك إمساك سجلات بالمواقع التخزينية معتمدة ومختومة من مديرية التموين المختصة وتحديد أمناء الشون ومندوبين الأمن لكل موقع تخزينى قبل بداية موسم التوريد.

على جانب آخر، تستمر هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح المناقصات العالمية لاستيراد القمح من الخارج، وذلك فى إطار العمل على تأمين الاحتياطى الاستراتيجى لمخزون القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم وفقا للاحتياج، حيث تقوم الهيئة باستيراد كميات قمح من الخارج تتراوح من 6 ملايين إلى 6.5 مليون طن سنويا بجانب شراء القمح المحلى من المزارعين، حيث يصل إجمالى القمح المستخدم فى انتاج الخبز المدعم سواء كان قمح محلى او قمح مستورد من 9 ملايين إلى 10 ملايين طن قمح سنويا.