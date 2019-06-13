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ارتفاع صادرات مصر الزراعية لـ أكثر من 3.6 مليون طن خلال 6 أشهر

الخميس، 13 يونيو 2019 03:43 م
ارتفاع صادرات مصر الزراعية لـ أكثر من 3.6 مليون طن خلال 6 أشهر صادرات البطاطس
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الز اعة، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.6 مليون طن حتى الآن. خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 12 يونيو الحالى.
 
وقال التقرير، إن الصادرات بلغت 3 مليون و654 ألف و942 طن من المنتجات الزراعية بزيادة 219 ألف و751 طن عن نفس المدة من العام الماضى وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.
 
وأضاف أن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و618 ألف و346 طن ، بالإضافة إلي تصدير 656 ألف و588 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 229 ألف و125 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 28 ألف و289 طن، فى حين احتلت الفراولة على المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 24 ألف و 475 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 15 الف و725 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 11 ألف و96 طن، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالى 6695 طن، بينما حصل الرمان على المركز التاسع فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 3177 طن، بينما حصل الفلفل والخيار على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 4817 طن للفلفل و4132 طن للخيار.
 
وأشاد التقرير بجهود الحجر الزراعي وممثلي مكاتب التمثيل التجارى بسفاراتنا في الخارج والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية من أجل زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وطالب باستمرار الجهود لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وتشديد الرقابة من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية فى الأسواق التى تم فتحها وقال ان زيادة الصادرات تدعم الاقتصاد الوطنى.

 

 


الصادرات الزراعية

الحجر الزراعى

المنتجات الزراعية

صادرات الموالح

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