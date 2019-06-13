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ارتفاعات قوية لأسعار النفط.. وقلق من تأثر إمدادات الخام بالشرق الأوسط

الخميس، 13 يونيو 2019 09:27 م
ارتفاعات قوية لأسعار النفط.. وقلق من تأثر إمدادات الخام بالشرق الأوسط ناقلة نفط - صورة أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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شهدت أسعار النفط ارتفاعا على مدار الساعات الماضية من اليوم الخميس، حيث ارتفع خام برنت إلى  أكثر من 4.5% ليسجل  62.44 دولار للبرميل  فيما صعد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط ل  4.25%  ليسجل  53.23 دولار للبرميل.
 
وجاءت الارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط اليوم بسبب المخاوف من تأثر إمدادات  النفط الخام  من منطقة  الشرق الأوسط وذلك بعد إعلان البحرية الأمريكية  عن هجوم على ناقلتي النفط  في مياه خليج عمان حيث أدى ذلك الهجوم إلى  غرق  إحدى هاتين السفينتين .
 
وتسود  أسواق النفط العالمية حالة من القلق والخوف في ظل التهديدات المتزايد لناقلات النفط في منطقة الخليج وذلك  بسبب التوترات الجوسياسية وما يحدث  بين  الولايات المتحدة الأمريكية  وإيران وكذلك استهداف 4 سفن منهم اثنين  سعوديين  وواحدة إماراتية  وواحده ونرويجي قرب م في خليج عمان منتصف شهر مايو الماضي، كل تلك العوامل تؤثر على  الإمدادات النفطية القادمة من  منطقة الشرق الأوسط وتؤدي الي تأخرها. 
 
واليوم شهد خليج عمان، تعرض ناقلتى نفط إلى الضرب بطوربيد وتحمل السفينة الأولى LR2 Front Altair والتى تم بناؤها فى عام 2016 حمولة وزنها 110 آلاف طن، مادة النافتا إلى اليابان، وقد شوهدت للمرة الأخيرة فى خليج عمان قبالة ساحل إيران، بعد تحميل حمولتها من الرويس فى دولة الإمارات العربية المتحدة.
 
أما ناقلة النفط الثانية، وهى "كوكوكا كاريدجس" التي تبلغ حمولتها 27 ألف طن، والتي بنيت فى عام 2010، كانت فى طريقها من السعودية إلى سنغافورة وعلى متنها شحنة من الميثانول.
 
ومن جانبه قال  وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن إيران تهدد الملاحة البحرية ولا تزال مشيرا إلى أن واشنطن ترى أن إيران مسؤولة عن الهجمات في بحر عمان كما أنها  تعمل على تعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز.
 

النفط

اسواق النفط العالميه

الخارجيه الامريكيه

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