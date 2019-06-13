اجتماعا بالإصلاح الزراعى لاستعراض حصيلة بيع الأراضى من المزايدات

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراع ، اجتماعا لاستعراض عدد من الملفات الخاصة بمنتفعى الإصلاح الزراعى.

واستعرض الدكتور حسن الفولى، مدير الهيئة ما تم إنجازه من ملفات بالهيئة، حيث أوضح أن إيرادات الهيئة من 1/7/2018 حتى 30/4/2019 تقدر بمبلغ 425136209 جنيه ( أربعمائة خمسه وعشرون مليون ومائه سته وثلاثون ألف ومائتان وتسعه جنيهات) حيث تم تحقيق إيرادات خلال شهر أبريل 2019 مبلغ 75620100 جنيه ( خمسه وسبعون مليون وستمائة وعشرو ألف ومائه جنيهاً ) بزيادة قدرها 10000000 جنيه ( عشرة ملايين جنيهاً ) عن شهر مارس 2019 .

كما تم عرض حصيلة بيع الأراضى ولاية الهيئة من خلال المزايدات العلنية والتى حققت عائد بمبلغ مقداره 398745053 جنيه (ثلاثمائة ثمانية وتسعون مليون وسبعمائة خمسة وأربعون ألف وثلاثه وخمسون جنيهاً) .

وفى سياق آخر ولأول مره فى تاريخ الهيئة يتم الموافقة على تغيير الغرض لمساحة 2س ، 8ط ، 242 ف بمنطقة ابورواش بمحافظة الجيزة إلى نشاط صناعى الأمر الذى يعود بالنفع على وطننا الحبيب وتشغيل عمالة وتقليل نسبة البطالة حيث يحقق ذلك عائد إيرادات الدولة يقدر بمبلغ 814 مليون جنيه للخزانة العامة للدولة مقابل تغيير الغرض طبقاً لتقدير اللجنه العليا لتثمين أراضى الدولة .

كما تم اعتماد ملفات الفرز والمشاع وإسترداد مساحات لصالح الهيئة قدرها 21.5 س، 12 ط ، 104 ف بعدة محافظات وإنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصه بإستلام هذه المساحات والتصرف فيها طبقاً للقواعد المعمول بها بطريق المزايدة العلنية سواء بالبيع أو الإيجار الأمر الذى يعود معه زيادة الدخل القومى.

وتناول الاجتماع عرض إنجازات تنفيذ مشروع الزراعة النظيفة المنبثقه من المؤتمر الأول للتعاون الزراعى حيث تم تدريب عدد ( 203 ) من مهندسى وفلاحى الإصلاح الزراعى بمديريات الإصلاح الزراعى على التقنيات الحديثة لترشيد إستخدام الكيماويات وكذلك ترشيد إستخدام المياه لزيادة دخل المزارعين وإنتاج محصول عالى الجوده والكمية ومازال التدريب مستمر طبقاً للخطة الزمنية.

هذا وقد قرر مجلس إدارة الهيئة الآتى :ـ

• اعتماد بيع مساحات ولاية الهيئة بجلسات المزايدة العلنية بتواريخ 3/9/2018 ، و20/3/2019 .

• اعتماد ملفات الفرز والمشاع واسترداد مساحات لصالح الهيئة قدرها 21.5 س، 12 ط ، 104 ف بعدة محافظات.

• الموافقة على تغيير استغلال مساحة 1 س، 18 ط ، 6 ف الواقعة بحوض السرو /1 قسم ثان ساسون بالقطعة المساحية ضـ 7 بزمام أبو حمص – البحيرة والمباعه لشركة الأسواق المصرية من نشاط تجارى (أسواق) إلى سكنى بغرض إقامة عمارات سكنية ( مشروع بشاير الخير ) وذلك لخدمة المواطنين بالمحافظة.

• إقامة مركز شباب شنديد – إيتاى البارود – البحيرة على مساحة 2 س، 1 ط ، 1ف (مشروع نفع عام).

• إقامة محطة محولات كهرباء على مساحة 1050 م2 بحوض بحيرة أدكو – البحيرة ( مشروع نفع عام).

• إقامة ملاعب بمركز شباب بناحية الجوسق – مركز بلبيس – الشرقية على مساحة 3100م2 (مشروع نفع عام)

• فسخ عقود منتفعين لمخالفاتهم شروط العقود وقيامهم بالتعدى والبناء عليها ومخالفة الغرض المباعه من أجله واسترداد المساحات وعرضها للبيع بطريق المزايدة العلنية.