اتهمت صديق والدها بالاعتداء عليها جنسيا بالشيخ زايد.. والنيابة تقرر عرضها على الطب الشرعى

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، بعرض فتاة اتهمت صديق والدها بالاعتداء عليها جنسياً بمدينة الشيخ زايد، على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبي عليها، وطلبت تقريرا وافيا حول حالتها.

وتلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد، بلاغا من فتاة، ادعت تعرضها لاعتداء جنسى، من أحد الأشخاص، وذكرت أنه احتجزها بشقة واعتدى عليها جنسيا.

وبإجراء التحريات، تبين عدم صحة أقوال الفتاة، وتوصلت معلومات رجال المباحث، إلى ارتباطها بعلاقة غير شرعية بصديق والدها، وأنها حررت محضرا خشية افتضاح أمرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الفتاة وصديق والدها، وباشرت النيابة التحقيق.