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إصابة 16شخص فى 3 حوادث على طرق مطروح والساحل الشمالى

الخميس، 13 يونيو 2019 07:23 م
إصابة 16شخص فى 3 حوادث على طرق مطروح والساحل الشمالى حادث تصادم - ارشيفية
مطروح _ حسن مشالي

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أصيب 16 شخص بإصابات مختلفة، إثر 3 حوادث، اليوم الخميس، على طرق مطروح والساحل الشمالي، فى نطاق مدن الحمام والضبعة والعلمين مرسى مطروح، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفيات للعلاج.

واستقبل مستشفى الحمام المركزى، 6 مصابين، إثر انقلاب سيارة نقل أمام قرية بدر بالساحل الشمالي.

فيما استقبل مستشفى الضبعة المركزى 6 مصابين، إثر حادث انقلاب سيارة، عند الكيلو 40 على طريق الضبعة  الإقليمي في الاتجاه للقاهرة.

ودخل مستشفي العلمين المركزي، 4 مصابين، إثر حادث تصادم سيارة نقل مع تروسيكل بالكيلو 142 في الاتجاه إلى مطروح على الطريق الساحلي.

تم تقديم الإسعافات الأولية وجارٍ علاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.

 

 


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