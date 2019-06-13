إصابة 16شخص فى 3 حوادث على طرق مطروح والساحل الشمالى

أصيب 16 شخص بإصابات مختلفة، إثر 3 حوادث، اليوم الخميس، على طرق مطروح والساحل الشمالي، فى نطاق مدن الحمام والضبعة والعلمين مرسى مطروح، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفيات للعلاج.
واستقبل مستشفى الحمام المركزى، 6 مصابين، إثر انقلاب سيارة نقل أمام قرية بدر بالساحل الشمالي.
فيما استقبل مستشفى الضبعة المركزى 6 مصابين، إثر حادث انقلاب سيارة، عند الكيلو 40 على طريق الضبعة الإقليمي في الاتجاه للقاهرة.
ودخل مستشفي العلمين المركزي، 4 مصابين، إثر حادث تصادم سيارة نقل مع تروسيكل بالكيلو 142 في الاتجاه إلى مطروح على الطريق الساحلي.
تم تقديم الإسعافات الأولية وجارٍ علاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.
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