إصابة 10 أشخاص فى تصادم مركبتى توك توك ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

اصيب 10 أشخاص، فى حادث تصادم مركبتى "توك توك" صباح اليوم الخميس بمدينة بنى سويف العاصمة .

وتلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد تصادم مركبتى "توك توك" بشارع صلاح سالم أمام مبنى جمعية الشبان المسلمين بمدينة بنى سويف العاصمة، و نتج عن الحادث إصابة كل من "حسن شعبان حسين" 31 سنة، "شربات صابر عبد القوى" 35 سنة، "صباح عبد اللطيف حسين" 40 سنة، "صباح سيد سمير" 35 سنة، "سعاد خليفة على" 40 سنة، "بدرية عاشور جابر" 40 سنة، "هدير شعبان سيد" 35 سنة، "عنايات شعبان سعودى" 49 سنة، "كمال حسن عبد القادر"، "زيناهم محمد محمد خليل" 45 سنة، وجميعهم مقيمون مركز ناصر شمال المحافظة، و تراوحت إصاباتهم ما بين اشتباه مابعد الارتجاج ونزيف بالصدر والبطن، ونقلتهم سيارات الإسعاف الى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى الخدمة الطبية اللازمة .