أوقاف الإسكندرية تعقد دورة تدريبية للائمة بالقائد إبراهيم

الإسكندرية أسماء على بدر

عقدت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، دورة تدريبية للأئمة فى إطار تثقيف ورفع المستوى العلمى وتدريب الأئمة، ضمن الحملة التى أطلقها وزارة الأوقاف .

وتفقد الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، الدورات التدريبية التى تقعد بمسجد القائد ابراهيم التابع لادارة الجمرك، إدارة وسط يقوم بالتدريس فيها الشيخ حسن عبدالبصير مدير الدعوة.

كما تعقد الدورات بالمركز الثقافي محمد عبده: إدارة محرم بك، إدارة شرق ويقوم بالتدريس الدكتور محمد قنديل الاستاذ بجامعة الأزهر الشريف و مسجد الحديد والصلب: إدارة غرب، إدارة العجمي والدخيلة ويقوم بالتدريس الدكتور حسن عبدالله ، ومسجد العتيق: إدارة برج العرب، العامرية أول وثان، ويقوم بالتدريس الدكتور نجاح راجح مدي إدارة أوقاف وسط.

كما تعقد فى معسكر أبو بكر الصديق: إدارة المنتزه، إدارة الرمل ويقوم بالتدريس الدكتور محمد عباس المالكي الاستاذ بجامعة الأزهر.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن الوزارة تسعى جاهدة لرفع المستوى العلمي والمادي للأئمة، وطالب الأئمة بالاستفادة من هذه الدورات العلمية الهامة التى تلبي حاجة الجمهور.