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أمين عام اتحاد الصحفيين العرب: الاتحاد الدولى حريص على انضمام مصر له

الخميس، 13 يونيو 2019 10:38 ص
أمين عام اتحاد الصحفيين العرب: الاتحاد الدولى حريص على انضمام مصر له الكاتب الصحفى خالد ميرى
تونس (أ ش أ)

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أكد الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب الكاتب الصحفى خالد ميرى عضو مجلس نقابة الصحفيين المصرية ، رغبة وحرص الاتحاد الدولى للصحفيين على كل المستويات فى انضمام مصر له نظرا لأهمية مصر والثقل الذي ستعطيه للاتحاد فى حال انضمامها.. مشيرا إلى أن نقابة الصحفيين المصريين أعرق نقابة عربية فى الشرق الأوسط بأكمله وليس فى المنطقة العربية فقط ، ويوجد بها أكبر عدد من الصحفيين ، كما أن التجربة الصحفية المصرية تجربة ثرية وقوية جدا.

وقال ميرى، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس اليوم الخميس على هامش مشاركته فى أعمال المؤتمر الثلاثين للاتحاد الدولي للصحفيين بتونس ، إنه سيكون مطروح على جدول مجلس نقابة الصحفيين فى أول اجتماع له الانضمام إلى الاتحاد الدولي للصحفيين .


وأضاف، أن المجلس رفض فى السنوات الماضية الانضمام إلى الاتحاد الدولي بسبب وجود إسرائيل ، ولكن بعد تجميد عضوية إسرائيل سنبحث انضمام مصر ، واستطرد قائلا " إنه عندما يحدث ذلك الانضمام سيفسح المجال أمام مصر لأن تستضيف مثل هذا المؤتمر الدولي ، فمصر قادرة على أن تستضيف مثل هذه المؤتمرات الدولية الهامة".


وأوضح ميرى أن اجتماعنا فى تونس اليوم - وهو اليوم الثالث على التوالى - يتعلق بالانتخابات الخاصة بالاتحاد الدولى للصحفيين التى تتم كل ٣ سنوات وهناك العديد من النقابات العربية المرشحة التى سنقدم الدعم والمساندة لها وخاصة تقديم الدعم ليونس مجاهد "من المغرب" النائب الأول لرئيس الاتحاد والمرشح لمنصب الرئيس خلفا للرئيس الحالى فيليب لورزث "من بلجيكا".


وأشار ميري إلى أن هناك أيضا العديد من المرشحين لعضوية المكتب التنفيذي من فلسطين وتونس والعراق بجانب المرشحين الاحتياطيين من الكويت والإمارات وسلطنة عمان ، وقد تم التوافق على معظم هذه الترشيحات خلال اجتماع اتحاد الصحفيين العرب الذى عقد بالقاهرة مؤخرا ليتم اليوم فى تونس التوافق النهائي وإجراء الانتخابات .. وأوضح أنه بجانب التنسيق مع المجموعة العربية يتم التنسيق كذلك مع المجموعات الأخرى للحفاظ على المقاعد.
وكشف الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب فى ختام تصريحاته للوكالة عن أن اجتماع المكتب الدائم للنقابات الصحفية العربية سيعقد فى المملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر القادم ، وسيتم خلاله اعتماد خطة عمل الاتحاد للسنوات القادمة.

 

 


مصر

اتحاد الصحفيين العرب

الاتحاد الدولى للصحفيين

خالد ميرى

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