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أمانة مجلس وزراء الداخلية العرب تستنكر استهداف المليشيا الحوثية مطار أبها

الخميس، 13 يونيو 2019 04:00 ص
أمانة مجلس وزراء الداخلية العرب تستنكر استهداف المليشيا الحوثية مطار أبها مطار ابها السعودى
وكالات الأنباء

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استنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي بمقذوف حوثي معادٍ، وأسفر عن إصابة 26 مدنيًا.

 

وقالت الأمانة العامة في بيان-وفقا لموقع (سبق) السعودى: "ندين بكل حزم هذا العمل الإجرامي المشين الذي يكشف نوايا الميليشيات الحوثية الخبيثة في سعيها لترويع الآمنين، والذي يتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدولية بل يرقى إلى جريمة حرب، وتؤكد تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب، وتأييدها الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية شعبها ومصالحه الحيوية، مقدرة كل التقدير سعي المملكة الدائم لنصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة وحرصها على توطيد الأمن والسلم الدوليين".

 


السعودية

هجوم ارهابى

مطار ابها

الحوثيون

ايران

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