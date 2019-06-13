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ألمانيا تمنح العالم المصرى هانى عازر وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى

الخميس، 13 يونيو 2019 05:32 م
ألمانيا تمنح العالم المصرى هانى عازر وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى العالم المصرى هانى عازر
كتب محمود راغب

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منحت دولة ألمانيا المهندس هانى عازر مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمى، والرئيس الشرفى لمؤسسة مصر تستطيع، وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تقديرًا لإنجازاته التى شهدتها ألمانيا.

ومن المقرر أن تقيم ألمانيا غدا الجمعة احتفال التسليم والمراسم لتكريم عازر، بحضور عدد من أبرز المسئولين المصريين والألمان؛ حيث أناب رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور فالتر شتاين ماير، المحافظ الأول لمدينة دورتموند "أولريش سيراو "لتسليم الدكتور هانى عازر وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

يضم الحضور السفير بدر عبد العاطى، سفير مصر فى ألمانيا، والقنصل العام من فرانكفورت، وخالد طه، والأنبا ميخائيل أسقف الكنيسة القبطية، وعدد من كبار الشخصيات السياسية، وأعضاء البرلمان، والشخصيات العامة.

وهانى عازر اسم فرض نفسه بقوة على الساحة العالمية، حيث اختير ضمن أشهر 50 شخصية فى ألمانيا -بعدما شيّد محطة سكك حديد برلين عام 2006- التى حصلت آنذاك على جائزة "محطة العام"، كما شارك فى عشرات المشروعات بألمانيا وارتبط اسم عازر بعشرات الأنفاق ومشروعات حول العالم حتى أصبح أحد أشهر خبراء الأنفاق فى العالم.


هانى عازر

المهندس هانى عازر

المانيا

هانى عازر فى المانيا

تكريم هانى عازر

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