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فى بيان للبورصة..

أكبر صندوق سيادى فى العالم يخفض حصته فى "سى آى كابيتال" إلى 4.9%

الخميس، 13 يونيو 2019 05:00 م
أكبر صندوق سيادى فى العالم يخفض حصته فى "سى آى كابيتال" إلى 4.9% محمود عطا الله الرئيس التنفيذى لشركة سى اى كابيتال
كتب هانى الحوتى

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أعلنت شركة سى آى كابيتال، عن بيع شركة Norges Bank عدد 1.442 مليون سهم بالشركة بسعر 9 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 12.978 مليون جنيه، ليخفض حصته فى الشركة من 5.20% إلى 4.935%.
 
وبحسب بيان شركة سى آى كابيتال للبورصة المصرية، اليوم الخميس، فأنه تم تنفيذ الصفقة من خلال شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية.
 
وبالعودة للموقع الرسمى لشركة Norges Bank، فأنها المسئولة عن إدارة احتياطيات النقد الأجنبى فى النرويج وإدارة صندوق المعاشات الحكومية العالمى (GPFG)، والذى يعد أكبر صندوق سيادى فى العالم، وبلغ إجمالى قيمة أصول صندوق التقاعد النرويجى الذى تأسس عام 1990، وفق أرقام فبراير الماضى، نحو 1.074 تريليون دولار، وهو الصندوق السيادى الوحيد الذى تتجاوز أصوله تريليون دولار.
 
وكانت شركة Norges Bank قد اشترت يوم 8 مايو الماضى، عدد 4.78 مليون سهم بشركة سى اى كابيتال بسعر 9 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 43 مليون جنيه، ليرفع حصته فى الشركة من 4.32% إلى 5.20%.
 

سى اى كابيتال

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صندوق سيادى

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