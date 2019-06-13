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أسعار العملات اليوم الخميس 13-6-2019 وتراجع جماعى باستثناء الريال السعودى

الخميس، 13 يونيو 2019 12:22 م
أسعار العملات اليوم الخميس 13-6-2019 وتراجع جماعى باستثناء الريال السعودى عملات- أرشيفية
كتبت- هبة حسام

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اختتمت أسعار العملات تعاملات الأسبوع المصرفى الحالى، اليوم الخميس الموافق 13-6-2019، على تراجع جماعى أمام الجنيه المصرى، عدا الريال السعودى، والذى استقر سعره مقابل الجنيه، ومقارنة بختام تعاملات الأمس، تراجع سعر اليورو والدولار والجنيه الاسترلينى، كما تراجع سعر الدينار الكويتى، ولكن على مستوى سعر البيع فقط بينما استقر سعر الشراء به.

 

 

"اليوم السابع" ينشر أسعار العملات فى تعاملات اليوم، آخر أيام الأسبوع المصرفى، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، علاوة على سعر الدولار مقابل الجنيه، بحسب آخر تعاملات عدد من البنوك العاملة فى مصر، حرصا على التعريف بالتغيرات التى تطرأ على أبرز العملات الأجنبية والعربية أمام العملة المصرية، خاصة الدولار الذى يعد أكثر العملات تغيرا على مدار الأسبوع.

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 

تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.86 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

 

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
 

تراجع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 21.19 جنيه للشراء، و 21.34 جنيه للبيع.

  

سعر الريال السعودى اليوم
 

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند ختام تعاملات الأمس، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.44 جنيه للشراء، و 4.48 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم
 

تراجع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم على مستوى سعر البيع، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل الدينار، 55 جنيه للشراء، 55.38 جنيها للبيع.

 

 

سعر الدولار فى مصر
 

تراجع سعر الدولار اليوم فى مصر أمام الجنيه، على مستوى كافة البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، مسجلا الأسعار التالية...

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

16.67جنيه للشراء

16.79جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

16.68جنيه للشراء

16.78جنيه للبيع

 

 


اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى

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