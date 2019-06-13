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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 13- 6 -2019

الخميس، 13 يونيو 2019 11:00 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 13- 6 -2019 البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 13-6-2019.

 

إيقاف تداول 9 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الأهرام للطباعة والتغليف، راية لخدمات مراكز الاتصالات، الإسكندرية للخدمات الطبية، مستشفى النزهة الدولى، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، التعمير والاستشارات الهندسية، العبور للاستثمار العقارى، القاهرة للإسكان والتعمير.

 

البورصة تخسر 97 مليون جنيه 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً وسط عمليات شراء المصريين والعرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 97 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 759.794 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 105.2 مليون ورقة مالية بقيمة 559.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.9 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 59.74% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 33.26%، والعرب على 7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.07% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.92%.
 
ومالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع 47.4 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6.1 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، 634 ألف جنيه، 8.3 مليون جنيه، 27.1 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 14180 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 2120 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 17493 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 605 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1546 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 451 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 59 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 66 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

 

وضمت الأسهم المرتفعة:

 

- مستشفى النزهة الدولى بسعر إغلاق 39.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%
 
 
- زهراء المعادى للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 9.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.78%
 
 
- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 9.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.41%
 
 
- العبور للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 4.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.11%
 
 
- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 3 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.01%
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

 

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 11.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.08%
 
 
- الإسكندرية للخدمات الطبية بسعر إغلاق 21.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.61%
 
 
 - القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 10.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.84%
 
 
 
- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 105.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.02%
 
 
 
- المصرية للدواجن بسعر  إغلاق 1.461 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.79%
 
 
 

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