أساتذة طب الأزهر بدمياط يشرفون على تشغيل مستشفيات محافظة بورسعيد

وقّع الدكتور عصام طمان، وكيل كلية طب بنين الأزهر بدمياط للدراسات العليا والبحوث، بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد محيى القاصد، مساعد قطاع الطب العلاجى والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بشأن تشغيل مستشفيات ووحدات التأمين الصحى الجديد بمحافظة بورسعيد، بمقر هيئات التأمين الصحى الشامل الجديد.

تتضمن بنود البروتوكول التعاون المباشر فى مجالات الرعاية الصحية والتعليم وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك والمشاركة في تشغيل مستشفيات ووحدات محافظة بورسعيد، على أن تقوم وزارة الصحة بتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تتضمن البنود توفير كلية طب الأزهر بدمياط لإحتياجات المستشفيات والوحدات الصحية من أعضاء هيئة التدريس (أستاذ - أستاذ مساعد - مدرس - مدرس مساعد) طبقاً للاحتياجات فى كافة التخصصات، إضافةً إلى تنظيم زيارات أسبوعية يقوم بها أعضاء هيئة التدريس لدعم الخدمة الطبية فى التخصصات المختلفة بما ينعكس على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

واشتمل البروتوكول على أن تقوم كلية طب الأزهر بدمياط بعمل دورات تدريبية للأطباء المقيمين والأخصائيين بالمستشفى، وكذلك إعطاء الأولوية لهم لتسجيل الدراسات العليا في هذه الكليات، على أن يكون هناك تعاون مشترك بين الطرفين الموقعين للإشراف على تقديم الخدمات الطبية وكافة الجوانب الفنية لتشغيل المستشفيات والوحدات.