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أخبار × 24 ساعة.. شاهد ستادات مصر فى ثوبها الجديد استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية

الخميس، 13 يونيو 2019 12:02 ص
أخبار × 24 ساعة.. شاهد ستادات مصر فى ثوبها الجديد استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية ستاد القاهرة
كتب على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 

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