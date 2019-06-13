أخبار × 24 ساعة.. شاهد ستادات مصر فى ثوبها الجديد استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية

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أخبار × 24 ساعة.. شاهد ستادات مصر فى ثوبها الجديد استعدادًا لكأس الأمم الأفريقيةالخميس، 13 يونيو 2019 12:02 ص
ستاد القاهرة
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