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أجهزة الأمن بالإسكندرية تكشف لغز العثور على جثة شاب بمنطقة مينا البصل

الخميس، 13 يونيو 2019 01:08 م
أجهزة الأمن بالإسكندرية تكشف لغز العثور على جثة شاب بمنطقة مينا البصل جثه -ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ملابسات العثور على جثة شاب بمنطقة مينا البصل غرب الإسكندرية.
 
البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود من إدارة شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة شخص بالقرب من شريط السكة الحديد، منطقة نجع إسو، دائرة القسم.
 
انتقل مأمور وضباط قسم شرطة مينا البصل وبرفقتهم سيارة الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص وجود جثة "مدحت. م. م"، 17 سنة، سائق مركبة "توك توك"، مقيم بمنطقة نجع العرب، دائرة القسم، مسجي على جانبه الأيمن، يرتدي كامل ملابسه.
 
وبمناظرته تبين إصابته بجرحين ذبحيين، بالإضافة إلى جرحين آخرين سطحيين بالرقبة، وجرح قطعي بالوجه، وعدة طعنات متفرقة بالصدر والبطن، فيما عُثر بجوار الجثة على مركبة "توك توك" تحمل رقم "س هـ  ب ـ 7442 مصر"، وبداخلها آثار دماء.
 
كما عُثر بالقرب من الجثة على سلاح أبيض "سكين كبير الحجم – مدمم"، وبتفتيش الجثة عٌثر بطيات ملابسه على مبلغ مالي قدرة 40 جنيه.
وأسفرت تحريات ضباط البحث الجنائي، بأن "التوك توك" ملك سيدة تدعي "إ. ع. ع"، والمقيمة بدائرة القسم.
 
أخطرت النيابة العامة، وتحرر المحضر رقم 2865 لسنة 2019 إداري قسم شرطة مينا البصل، وأمرت بنقل الجثة إلى المشرحة "تم النقل"، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عصام عزت

بدون

عنوان الخبر كشف لغز العثور على جثة .... اين كشف اللغز ؟

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