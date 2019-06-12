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7 ملايين جنيه حجم مبيعات كتب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:21 م
7 ملايين جنيه حجم مبيعات كتب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية معرض كتب إسلامية
كتب – إسماعيل رفعت

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أكدت وزارة الأوقاف، أن  كتب الوزارة حققت أكثر من 7 ملايين جنيه إجمالى مبيعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى 5 سنوات بخلاف عشرات المكتبات المهداة لمختلف دول العالم.
 
وأضاف الأوقاف، أن ذلك يأتى فى إطار رسالة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير، معتبرة أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية علامة فارقة فى نشر الثقافة الإسلامية، حيث حقق إجمالى مبيعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامى أكثر من سبعة ملايين جنيه فى السنوات الخمس الأخيرة بخلاف عشرات المكتبات المهداة لمختلف دول العالم، وعشرات المكتبات المهداة لمكتبات الوزارة والمساجد الكبرى، هذا إضافة إلى حركة الترجمة والنشر الواسعة التى يقوم بها المجلس داخل مصر وخارجها.
 

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وزارة الأوقاف

نشر الفكر الإسلامي

كتب إسلامية

أسعار اكلتب الإسلامية

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