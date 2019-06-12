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6 حالات إغماء فى بنى سويف بسبب انجليزى الثانوية العامة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:05 م
6 حالات إغماء فى بنى سويف بسبب انجليزى الثانوية العامة جانب من امتحانات اليوم
بنى سويف هانى فتحى

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شهدت امتحانات اللغة الانجليزية للثانوية العام اليوم الأربعاء بمحافظة بنى سويف  إصابة 6 طالبات بحالات إغماء وهبوط أثناء أداء الامتحان.

ونقلت سيارات الإسعاف المتمركزة أمام اللجان وعددها 49 لجنة على مستوى المحافظة خمسة طالبات وهم نورهان.ن.م  بمدرسة فاطمة الزهراء والطالبة هبة . ر . ج بمدرسة السيدة عائشة الثانوية والطالبة سارة .س .ع بمدرسة الواسطى الحديثة والطالبة إسراء .م ي بمدرسة الشهيد محمد قصبة والطالبة جيهان . م .ن بمدرسة الإعدادية الحديثة بالفشن والطالبة اية .ع . عثمان بمدرسة الفشن الإعدادية   مصابات بحالات إغماء وهبوط إلى مستشفيات بنى سويف  التخصصى والواسطى المركزى وببا المركزى والفشن المركزى.

ووصف طلاب الثانوية العام بمحافظة بنى سويف امتحان اللغة الانجليزية بالمتوسط، وقال إيهاب سعيد بلجنة مدرسة الحديثة الإعدادية :"الامتحان متوسط وتوجد نقاط صعبة فى القطعة وبعض الترجمة "، فيما أثنى طلاب لجنة مدرسة الشهيد هشام طعمة على الإمتحان و وصفوه بأنه فى مستوى الطلاب المتوسط.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى،  وتعقد  لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

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امتحانات الثانوية العامة اليوم
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جانب من امتحانات اليوم 

 

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 

 


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة الانجليزية 2019

امتحان اللغة الأجنبية الأولى

اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العام

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