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495.8 مليون دولار إجمالى صادرات الإسماعيلية من المنتجات الزراعية فى 5 شهور

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:46 ص
495.8 مليون دولار إجمالى صادرات الإسماعيلية من المنتجات الزراعية فى 5 شهور اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعلية
الإسماعيلية – جمال حراجى – اليد فلاح

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أعلن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعلية، إجمالى قيمة ماتم تصديره من المنتجات الزراعية خلال الـ 5 شهور الماضية من يناير وحتى نهاية مايو الماضى، بلغت 495.8 مليون دولار، وذلك لكمية إجمالية قدرها 22450507 طن، وتضمنت تلك الصادرات الخضروات والفاكهة والمحاصيل الحقلية، والنباتات الطبية والعطرية، والتى تم تصديرها إلى الدول العربيه والأجنبية. 
 
وقال المهندس السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية فى بيان للمحافظة اليوم، أن قيمه ما تم تصديره من الخضروات الطازجة والمجمدة خلال تلك الفترة بلغ 15.4 مليون دولارن لكميه قدرها 138219طن، فى حين بلغ قيمة ما تم تصديره من الفاكهة الطازجة والمجمدة 318 مليون دولار لكميه قدرها 4690129 طن، والمحاصيل الحقلية 162.3 مليون دولار لكميه قدرها 17622074 طن، والنباتات الطبية والعطرية 67 ألف دولار لكمية قدرها 83 طن.
 
وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن إجمالى قيمة ما تم تصديره خلال شهر مايو الماضى فقط بلغت 110.4 مليون دولار لكمية قدرها 32825289طن، وشملت تلك الصادرات تصدير محاصيل من معجون الطماطم وفراولة مجمدة وخضروات مجمدة، وفول سوداني، وعصير برتقال وعنب وكمون ناعم، ولب جوافة.
 
وأوضح المهندس فتحى محروس عبد الله رئيس تسويق الإدارة الزراعية ومديرعام التسويق الخارجي بمديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم تصدير تلك الأصناف الى دول كل من ايطاليا، وانجلترا، والهند والأردن والمغرب ، ولبنان، والكويت، والصين، وسلوفينيا.
 
 
 

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